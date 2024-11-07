У Києві підключили майже усі житлові будинки до опалення

У Києві майже усі житлові будинки під'єднали до опалення: систему теплопостачання розгорнуто.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

"У столиці до тепла підключили майже всі житлові будинки, які обслуговують комунальні організації", - повідомив він.

Крім того, з теплом також понад 96% житлових будівель ЖБК, ОСББ та відомчих, які підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників.

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"Ці будинки самостійно ухвалюють рішення про старт опалювального сезону, відправляючи відповідні заявки теплопостачальним компаніям", - пояснив Кличко.

На його переконання, можна вже говорити, що систему теплопостачання Києва розгорнуто - і опалювальний сезон стартував.

Нагадаємо:

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З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Із 30 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон для житлових будинків.