Вже погодили приєднання 1,3 ГВт розподіленої генерації – "Укренерго"

В Україні вже погодили приєднання понад 1350 МВт об'єктів розподіленої генерації приватної власності.

Про це повідомив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт на київському міжнародному економічному форумі.

"Ми на сьогодні маємо більш ніж 1350 МВт виданих і погоджених технічних умов на приєднання об'єктів розподіленої генерації", - розповів він.

За словами Брехта, переважна більшість цих об'єктів - це газова генерація.

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Нагадаємо:

До кінця 2024 року Україна отримає необхідне обладнання для 1 ГВт розподіленої генерації, але увімкнути одразу його не вдасться.

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З анонсованого "гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт, каже ексочільник "Укренерго".

Міністр енергетики Галущенко на початку вересня повідомив, що в Україні встановлено сотні МВт потужностей.