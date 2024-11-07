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В індустріальних парках України будуються 13 заводів: скільки вже збудовано

Четвер, 7 листопада 2024, 16:49 - Артур Крижний

В Україні в межах індустріальних парків уже функціонують 12 заводів, ще 13 перебувають на етапі будівництва та плануються до введення в експлуатацію протягом наступного року.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з економічного розвитку Дмитро Кисилевський під час Київського міжнародного економічного форуму.

Це підприємства в галузях виробництва харчових продуктів, агропереробки, будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, виробництва господарських товарів, побутової хімії та поліграфії.

"Понад 100 тисяч м.кв. промислової нерухомості для релокованих і нових підприємств, майже дві сотні мегават потужностей по приєднанню - це поточний статус розвитку індустріальних парків", - зазначив Кисилевський.

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Нагадаємо:

В Україні перші три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн. на рахунки за державною програмою.

Кількість зареєстрованих індустріальних парків в Україні за період великої війни  збільшилась більш ніж у 2 рази.

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Економічна правда
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