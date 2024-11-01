Перші індустріальні парки отримали державне фінансування на рахунки

В Україні перші три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн. на рахунки за державною програмою "Державне стимулювання створення індустріальних парків". Кошти підуть на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Державне фінансування отримали:

ТОВ "Коростенський індустріальний парк" – 83,6 млн грн для будівництва під'їзної дороги до індустріального парку "Коростень" (Житомирська область);

ТОВ "Юпаркс" – 115,9 млн грн на будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку;

ТОВ "Компресорна техніка" – 69,8 млн грн для виконання робіт з примикання та реконструкції залізничної під’їзної колії для парку "Ковель Порто" (Волинська область).

"Цьогоріч на підтримку індустріальних парків ми заклали 1 млрд грн, з яких вже підписали накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків, а перші три парки вже навіть отримали 269,3 млн грн на рахунки", – наголосила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Реклама:

Зазначається, що кошти перераховані на ескроу-рахунки, відкриті заявниками у державних банках-партнерах Мінекономіки.

Кожен етап будівництва буде оплачений у співфінансуванні: першу половину за виконані роботи сплачує заявник, а другу — зі спеціального ескроу-рахунку.

Нагадаємо:

Реклама:

Державне фінансування отримали індустріальні парки у Житомирській, Закарпатській і Вінницькій областях у межах політики "Зроблено в Україні" на будівництво інфраструктури.

Йдеться про "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк". Загальна сума фінансового стимулювання становить 347,5 млн грн.

Фінансування інфраструктурних проєктів є частиною державної програми для розвитку індустріальних парків в Україні. Програма передбачає надання до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури, включно з інженерно-транспортними мережами та облаштуванням території. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій — до 80%.

Крім цього, програма включає компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж.

Державні банки, такі як Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк, є партнерами Мінекономіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків.