Кількість індустріальних парків в Україні подвоїлася за час великої війни
Кількість зареєстрованих індустріальних парків в Україні за період великої війни збільшилась більш ніж у 2 рази.
Про це повідомляє начальник управління індустріальних парків та супроводу інвестицій Міністерства економіки Артур Мележик, передає "Укрінформ".
"З початку повномасштабного вторгнення в Україні кількість індустріальних парків зросла фактично більш ніж удвічі, нині їх 92", - сказав Мележик.
За його словами, до початку війни в офіційному реєстрі налічувалось 53 індустріальних парки. Але, окрім реєстрації нових, відбувалося й виключення з реєстру індустріальних парків, зокрема, цьогоріч – чотирьох, торік – 8.
Зазначається, що на збільшення кількості індустріальних парків вплинула релокація підприємств, спричинена війною.
Також Мележик зазначив, що бізнес не просто перевозить діючі або відкриває нові підприємства на новому місці, а створює для релокації індустріальні парки з метою залучення на свої території й іншого бізнесу. У такому форматі робота бізнесу ефективніша і раціональніша.
Нагадаємо:
"Калуш Продакшен" включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Державне фінансування отримали ще три індустріальні парки у Житомирській, Закарпатській і Вінницькій областях у межах політики "Зроблено в Україні".