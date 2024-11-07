Замовлення німецького Rheinmetall зростають, оскільки Європа збільшує військові витрати

За три місяці до вересня продажі підскочили більш ніж на третину до 2,6 млрд дол. Компанія підтвердила свій прогноз на рік.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прибутки Rheinmetall AG зросли в третьому кварталі, оскільки збільшення військових витрат Європи призвело до зростання замовлень на бронетехніку, боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Rheinmetall є одним з європейських постачальників озброєнь, чиї замовлення стрімко зросли після того, як Росія вторглася в Україну, а США поставили під сумнів свої зобов'язання перед НАТО. У третьому кварталі портфель замовлень компанії підскочив на 41% до 51,9 млрд євро.

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За словами Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, компанія є частиною двох спільних підприємств в Україні - центру з виробництва і ремонту танків, а також заводу з виробництва боєприпасів, який наближається до завершення.

Акції Rheinmetall та інших європейських оборонних компаній зросли в середу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Трамп неодноразово погрожував вийти з військового альянсу США з Європою, якщо континент не витрачатиме більше коштів на власну оборону.

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Нагадаємо:

Прибуток Rheinmetall AG зріс на 111% у другому кварталі 2024 року, оскільки найбільший німецький виробник зброї продав більше зброї та боєприпасів військовим клієнтам.

Німецький оборонний гігант придбає американського виробника військових гусеничних систем Loc на фоні рекордного зростання на ринку озброєнь після вторгнення Росії.