Китай почав відмовлятися страхувати експорт до Росії – росЗМІ

Китайська держкомпанія Sinosure, що страхує експортні поставки від ризику неплатежів, почала відмовлятися від співпраці з російськими підприємцями.

Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на "Ведомости".

За їхніми словами, коли зарубіжний імпортер домовляється з китайським постачальником про відтермінування платежу, той звертається до Sinosure за страховкою поставки. Страховик запитує оцінку компанії-імпортера у партнера в його країні (наприклад, у банку), і той присвоює їй кредитний рейтинг.

Після цього Sinosure схвалює імпортеру ліміт за сумою поставки - зазвичай до 90-95%, терміном відстрочки - 90-120 днів - і за відсоток оформляє страховку. Імпортер оплачує частину поставки, а експортер відправляє товар. Частину коштів, що залишилася, імпортер повинен заплатити після отримання товару і до закінчення терміну відстрочки. Якщо він цього не зробить, китайський постачальник отримає страхову компенсацію.

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Як стверджують співрозмовники "Ведомостей", останнім часом у російського бізнесу виникли складнощі в роботі з Sinosure. Один із китайських постачальників повідомив російському імпортеру, що держкомпанія, посилаючись на внутрішню політику, відмовляється страхувати їхню угоду через характер експортованого товару. При цьому йшлося про несанкціоновану хімічну продукцію, а страховик не обнулив ліміт імпортера, з чого випливало, що компанія може й далі працювати з Sinosure.

Інший російський підприємець повідомив "Ведомостям" про кілька випадків обнулення ліміту для компаній з Росії. Щонайменше троє постачальників останнім часом повідомили ще одного співрозмовника видання, що його компанія потрапила до чорного списку Sinosure. Дізнатися причини потрапляння в стоп-лист йому поки не вдалося.

Одне з джерел "Ведомостей" зазначає, що під час взаємодії з російськими особами Sinosure стала діяти за аналогією з китайськими банками і відмовляється страхувати експорт товарів, перелік яких збігається з чорним списком великого держбанку - Bank of China.

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Скорочення страхування через Sinosure особливо помітне в таких галузях, як енергетика, машинобудування і хімія, де російські компанії традиційно були активними гравцями, каже керуючий партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв. За його словами, причини цього - комплексні: крім ризиків вторинних санкцій і складнощів із платежами, відіграють свою роль і ризики для репутації Sinosure на міжнародному ринку.

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