Китай більше не фінансуватиме спільний з РФ вугільний проєкт через санкції 

Спільний проєкт з освоєння найбільшого в Забайкаллі вугільного родовища залишився без фінансування через санкції.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Китайсько-російський проєкт з освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського родовища вугілля залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією.

Розвитком проєкту займається компанія "Розрізвугілля" - спільне підприємство "Ен+" і китайської China Energy Investment Corporation (CHN Energy), створене на паритетній основі.

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Директор заявив, що обмеження пов'язані з санкціями проти Росії та китайські партнери побоюються, що питання не буде вирішено швидко. Він також сказав, що сподівається на продовження розвитку проєкту разом з китайськими партнерами.

Китайські партнери в особі Shenhua Group (тепер China Energy) називали проєкт, промислові запаси якого оцінювалися в 742 млн т, важливим кроком у реалізації китайсько-російської співпраці у вугільній сфері.

Повідомляється, що падіння цін на енергетичне вугілля знизило інтерес китайських компаній до подібної співпраці.

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Нагадаємо:

Частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.