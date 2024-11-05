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Китайський бізнесмен купує приватного видобувача бурштину з України – ЗМІ

Вівторок, 5 листопада 2024, 20:15 - Артур Крижний

Рівненську компанію "Центр Сонячне Ремесло", приватного видобувача бурштину-сирцю, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг.

Про це пише галузеве видання Nadra.Info.

Видання зауважило, що з вівторка, 5 листопада, українська компанія Рена Йонгпенга ТОВ "Люмос Плюс" стала одноосібним учасником ТОВ "Центр Сонячне Ремесло", яке трьома днями раніше, 2 листопада, очолив директор "Люмос Плюс" Федір Горбань.

Джерело видання на ринку надрокористування повідомило, що закриття угоди і оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.

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Нагадаємо:

За оцінками бізнесмена Ігоря Мазепи лише близько 40-50% проданого з України бурштину добувається легально.

Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння провело 131 аукціон з продажу бурштину, отримавши понад 31,7 млн грн.

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Економічна правда
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