Китайський бізнесмен купує приватного видобувача бурштину з України – ЗМІ
Рівненську компанію "Центр Сонячне Ремесло", приватного видобувача бурштину-сирцю, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг.
Про це пише галузеве видання Nadra.Info.
Видання зауважило, що з вівторка, 5 листопада, українська компанія Рена Йонгпенга ТОВ "Люмос Плюс" стала одноосібним учасником ТОВ "Центр Сонячне Ремесло", яке трьома днями раніше, 2 листопада, очолив директор "Люмос Плюс" Федір Горбань.
Джерело видання на ринку надрокористування повідомило, що закриття угоди і оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.
Нагадаємо:
За оцінками бізнесмена Ігоря Мазепи лише близько 40-50% проданого з України бурштину добувається легально.
Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння провело 131 аукціон з продажу бурштину, отримавши понад 31,7 млн грн.