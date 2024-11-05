Майже 4700 га землі на аукціонах: підсумки першого місяця Земельного банку

Протягом першого місяця роботи Земельного банку в системі Прозорро.Продажі проведено 93 аукціони по суборенді державних сільгоспземель, на яких було виставлено 4695 га.

Про це повідомляє Земельний банк.

За цей період надійшло 1303 пропозиції від 283 фермерських господарств та аграрних підприємств: у середньому 14 учасників на кожних торгах.

Повідомляється, що сумарна стартова вартість суборенди зросла у 8,4 раза, а середня ціна за гектар становила 29 600 грн на рік.

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Переможці з шести областей України вже уклали 19 угод суборенди з ТОВ "Державний земельний банк" та внесли платежі на загальну суму 34,7 млн з ПДВ. В результаті понад 1178,35 гектара земель виведено з тіні та передано у довгострокове користування аграріям на 14 років.

До трійки областей, де відбулося найбільше аукціонів Земельного банку, увійшли Вінницька (24), Кіровоградська (17) та Закарпатська (14) області.

Найвища середня вартість гектара землі зафіксована у Вінницькій області – 36 900 грн/га, тоді як найнижча вартість – на Закарпатті (5176 грн/га).

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Найдорожчим лотом за місяць стала земельна ділянка на Черкащині площею 191 га. За неї торгувався 21 учасник, що підвищило початкову ставку у 10 разів до переможних 9 млн грн. Ціна гектара цієї ділянки сягнула 47 тис грн.

Наразі Земельний банк оголосив 252 аукціони у 13 областях, де пропонуються ділянки загальною площею 21 044 га. Площі земель варіюються від 2 до 3968,9 га, що дозволяє учасникам аукціонів вибирати ділянки, які найкраще відповідають їхнім потребам та масштабам бізнесу.

Нагадаємо:

В Україні найбільша земельна ділянка площею 3969 гектарів, яка розташована у Кіровоградській області, передається в користування через відкриті онлайн-торги на "Прозорро.Продажі".

ДП "Земельний банк" 1 листопада провело 9 нових аукціонів із суборенди державних земель сільгосподарського призначенняна на Кіровоградщині та Житомирщині загальною площею 177,4 га.