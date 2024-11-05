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ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій – Politico

Вівторок, 5 листопада 2024, 14:03 - Олексій Артемчук

Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством розслідує постачання російських нафтопродуктів до ЄС в обхід санкцій через Туреччину.

Про це повідомляє Politico.

За рік після запровадження 5 лютого 2023 року ембарго на поставку російських нафтопродуктів країни ЄС імпортували 5,2 млн т на понад 3 млрд євро з трьох турецьких портів: Джейхана, Мармара Ереглісі та Мерсіна, попри те, що у цих портах немає переробних потужностей.

Росія скористалася лазівкою в санкційних правилах ЄС, які дозволяють купувати продукти з російської нафти в разі істотної переробки (змішування), і налагодила постачання через турецькі порти.

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З лютого 2023 року до кінця лютого 2024 року Туреччина імпортувала російських нафтопродуктів на 17,6 млрд євро – на 105% більше, ніж за попередній аналогічний період. 

Водночас турецький експорт палива до ЄС зріс на 107%. На постачанні нафтопродуктів до Туреччини РФ заробила 5,4 млрд євро, що дало змогу Москві "продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну", наголошують у повідомленні.

Розслідування відбувається на тлі погіршення відносин між Брюсселем і Анкарою через її російську політику – навіть попри те, що Туреччина робить незначні кроки, щоб приєднатися до західних санкцій.

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Минулого року Politico виявило, що Москва отримала ще 1 млрд євро через окрему лазівку в санкціях ЄС у Болгарії. 

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Майже третина російських суден з чорного списку повернулися до роботи. 

Російський уряд очікує зниження доходів від нафти та газу протягом наступних трьох років через падіння цін на енергоресурси та м’якший податковий режим для компанії "Газпром".

ЄС Туреччина Росія нафта
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