Західні санкції не зупинили судна, що перевозять московську нафту – ЗМІ

Майже третина російських суден з чорного списку повернулися до роботи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Використання Москвою танкерів, на які накладено санкції за участь у торгівлі російською нафтою, прискорюється.

Щонайменше 21 з 72 танкерів, які потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Казначейства Великої Британії або Європейського Союзу в 2023 році, завантажили загалом 24 вантажі російської нафти.

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Поєднання підвищеної довіри з боку покупців і, зокрема, відсутність занепокоєння щодо заходів, запроваджених Лондоном, ймовірно, допомогли Москві та її клієнтам знайти обхідні шляхи.

Темпи повернення танкерів до експлуатації зростають: щонайменше сім танкерів прийняли вантажі за перші десять днів жовтня. Це в порівнянні з шістьма танкерами в серпні і вересні і лише п'ятьма танкерами до цього.

Спочатку танкери з чорного списку простоювали. Жодне з підсанкційних суден не перевезло жодного вантажу російської чи будь-якої іншої нафти до квітня - через шість місяців після того, як були названі перші санкційні судна. Після того, як ці перші вантажі були успішно доставлені, використання санкційних танкерів різко зросло.

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Зазначається, що дві третини всіх суден, які перебували під санкціями Великої Британії, повернулися до роботи. Водночас лише шість вантажів було перевезено на чотирьох з 39 танкерів, внесених Вашингтоном до чорного списку.

Крім того, 50 суден були перейменовані з моменту введення санкцій, багато з них одночасно змінили прапор.

Більшість вантажів сирої нафти прямували до китайських портів, але близько третини з них опинилися в Індії - ознака того, що попереднє небажання цієї країни мати справу з суб'єктами, що потрапили під санкції, залишилося в минулому.

Нагадаємо:

В індійському уряді зізналися, що купують російську нафту без жодних сумнівів, аже вона не під санкціями.

Російський уряд очікує зниження доходів від нафти та газу протягом наступних трьох років через падіння цін на енергоресурси та м’якший податковий режим для компанії "Газпром".