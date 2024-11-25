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Україна хоче значно збільшити пропускну здатність західного кордону до 2030 року

Понеділок, 25 листопада 2024, 15:48 - Олексій Артемчук

Україна планує серйозно збільшити пропускну здатність на західному кордоні. 

Про це повідомляє заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Це передбачає проєкт Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з Європейським Союзом та Молдовою до 2030 року.

"Через повномасштабне вторгнення навантаження на пункти пропуску зросло в рази, тож нам потрібно адаптувати кордон до наявних потреб", – пояснив Деркач.

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Збільшити пропускну здатність прикордонної інфраструктури збираються шляхом реконструкції наявних пунктів пропуску та будівництва нових включно з під'їзними шляхами.

Йдеться, наприклад, про реконструкцію шести пунктів пропуску з Польщею, трьох – на кордоні зі Словаччиною, п'яти – з Румунією, трьох – з Угорщиною та 11 – з Молдовою.

Також мова про будівництво нових пунктів пропуску, зокрема Біла Церква – Сігету-Мармацієй, Біла Криниця – Клімеуць, Руська – Ульма та Шепіт – Ізвореале Сучевей на кордоні з Румунією, Велика Паладь – Надьгодош, Дийда – Берегдароц – з Угорщиною.

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Серед цілей також запровадження спільного контролю із сусідніми державами, зменшення часу очікування в черзі та створення мережі сервісних зон.

Погодження від Єврокомісії Україна вже отримала, додав Деркач. З кожною ОВА представники міністерства провели окремі зустрічі, де погодили пріоритети та спільні плани з розбудови кордону.

Нагадаємо:

Ввечері у неділю, 24 листопада, польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині".

Припинення блокування польськими фермерами пропускних пунктів на кордоні з Україною тимчасове - акції протесту можуть поновитися в грудні та будуть набагато масштабнішими.

митниця Україна
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Економічна правда
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