ДТЕК отримає 112 мільйонів доларів від США та Єврокомісії
Група ДТЕК отримає 62,8 млн євро від Європейської комісії та 46,1 млн доларів від уряду США на відновлення потужностей, зруйнованих унаслідок російських атак, і для підготовки електростанцій до проходження зими.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Уряд США і Європейська комісія виділяють ДТЕК 106,6 млн євро ($112 млн) на обладнання та будівельні матеріали, надаючи життєво необхідну підтримку енергосистемі, яка страждає від постійних російських атак, остання з яких сталася 17 листопада", - йдеться в повідомленні.
Єврокомісія виділяє 62,8 млн євро на обладнання та матеріали для відновлення 1,8 ГВт потужностей і захисту обладнання електростанцій від снігу, дощу і мінусових температур. Уточнюється, що це забезпечить стабільне і надійне енергопостачання понад 2 млн українців.
Уряд США виділяє 46,1 млн доларів на закупівлю систем управління і десятків нових трансформаторів, критично важливих для забезпечення енергопостачання для мільйонів людей.
Через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) США вже надали ДТЕК важливе обладнання для бригад з ремонту мереж, зокрема автовишки, пікапи, трансформатори та електричний кабель, зазначили в ДТЕК.
Нагадаємо:
Ракетні удари, завдані Росією 17 листопада, вразили три з п'яти працюючих теплових електростанцій, що належать українському енергетичному гіганту ДТЕК, і одна з них досі не працює. Об'єктами нападів також були і розподільчі станції.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) категорично заявляє, що не надаватиме фінансування українським компаніям, зокрема ДТЕК, які контролюються олігархами.