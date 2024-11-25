У Bolt розповіли, чи є зацікавленість влади Києва у запуску таксі в комендантську

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик зазначив, що інтересу з боку київської влади до запуску таксі у комендантську годину компанія не спостерігала.

Про це він повідомив в коментарі Forbes Ukraine.

За його словами, нічні поїздки потенційно становитимуть до 2% від загальної кількості викликів на добу, хоча в абсолютних числах їх обсяг буде значним.

Водночас у Київській військовій адміністрації утрималися від коментарів, вказавши, що видачею перепусток для пересування містом у комендантську годину займається київська комендатура.

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Нагадаємо:

Компанія Bolt вперше під час повномасштабного вторгнення запустила роботу сервісу під час комендантської години. Таке рішення ухвалили на запит місцевої влади.

Керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик заявив, що розширення географії роботи сервісу у комендантську годину можливе, про те для цього потрібні чіткі правила.

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