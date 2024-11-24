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"Укренерго" послабила обмеження світла у неділю

Неділя, 24 листопада 2024, 10:52 - Володимир Тунік-Фриз

За вказівкою НЕК "Укренерго" енергетики зменшать обсяги обмеження електроенергії на неділю 24 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та інші обленерго країни.

У низці областей країни полегшили графіки відключень світла. За повідомленням ДТЕК, від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень на 24 листопада. 

У Київській,, Дніпропетровській, Одеській областях та у Києві обмеження застосовуватимуть тільки щодо однієї групи на три години.

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Про полегшення обмежень також повідомили у "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Чернівціобленерго".

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

енергетика ДТЕК обленерго електроенергія
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Економічна правда
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