"Укренерго" послабила обмеження світла у неділю

За вказівкою НЕК "Укренерго" енергетики зменшать обсяги обмеження електроенергії на неділю 24 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та інші обленерго країни.

У низці областей країни полегшили графіки відключень світла. За повідомленням ДТЕК, від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень на 24 листопада.

У Київській,, Дніпропетровській, Одеській областях та у Києві обмеження застосовуватимуть тільки щодо однієї групи на три години.

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Про полегшення обмежень також повідомили у "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Чернівціобленерго".