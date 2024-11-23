Енергетики скасували обмеження світла до кінця доби
НЕК "Укренерго" скасувала усі обмеження споживання електроенергії на 23 листопада.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовані в усіх регіонах", – йдеться у повідомленні.
В "Укренерго", однак, закликають не користуватись декількома потужними електроприладами одночасно до 22:00 23 листопада.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.Реклама:
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
Нагадаємо:
Раніше повідомляли, що з 08:00 до 22:00 23 листопада буде застосовано одну чергу відключень електроенергії.