У неділю відключення світла діятимуть 4 години

У неділю 24 листопада енергетики протягом чотирьох годин застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначають, що з 14:00 до 18:00 буде застосовано одну чергу відключень по усій країні.

в "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінитись протягом доби.

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"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада", – йдеться у повідомленні.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла