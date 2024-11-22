Новини 22 листопада: польські фермери анонсують блокування, зимова "тисяча Зеленського"

Про "тисячу Зеленського": Уряд затвердив ініціативу президента Володимира Зеленського про одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень кожному українцю, який перебуває на території крани. Гроші від держави надійдуть вже цією зимою.

Про світло: У суботу 23 листопада енергетики протягом дня застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.

Про виплати: Кабінет міністрів погодив законопроєкт про збільшення виплати родинам загиблих цивільних осіб одноразової грошової допомоги.

Про блокування пункту пропуску на кордоні: За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" 23 листопада з 9:00 години за київським часом.

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Про Світовий банк: Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.

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