Нові санкції США сповіщають кінець енергетичних платежів ЄС через "Газпромбанк" РФ

Нові санкції США проти Москви можуть перекрити єдиний спосіб для європейських клієнтів платити за російський газ, збільшити волатильність на російському валютному ринку і підштовхнути Москву ближче до орбіти Пекіна.

Про це повідомляє Reuters.

У четвер Вашингтон запровадив нові санкції проти російського "Газпромбанку", які забороняють контрольованому державою банку здійснювати будь-які нові транзакції, пов'язані з енергетикою, що зачіпають американську фінансову систему.

Угорщина та Словаччина, які мають довгострокові контракти з російським енергетичним гігантом "Газпром", вивчають ці зміни. Заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін відмовився коментувати, коли його запитали, чи продовжить Газпромбанк приймати платежі від європейських клієнтів.

Реклама:

"Платежі ЄС за енергоресурси через Газпромбанк, швидше за все, стануть неможливими наприкінці 2024 року", - вважають аналітики інвестиційного банку "Сінара".

Санкції включають період згортання транзакцій за участю Газпромбанку до 20 грудня і транзакцій, пов'язаних з нафтогазовим проектом "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії, до 28 червня 2025 року.

Нагадаємо:

Реклама:

"Газпромбанк" попередив клієнтів, що через санкції США, введені щодо компанії, можливі проблеми в роботі карт платіжної системи UnionPay за кордоном.