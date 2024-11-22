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Нові санкції США сповіщають кінець енергетичних платежів ЄС через "Газпромбанк" РФ

П'ятниця, 22 листопада 2024, 16:30 - Олексій Артемчук

Нові санкції США проти Москви можуть перекрити єдиний спосіб для європейських клієнтів платити за російський газ, збільшити волатильність на російському валютному ринку і підштовхнути Москву ближче до орбіти Пекіна.

Про це повідомляє Reuters.

У четвер Вашингтон запровадив нові санкції проти російського "Газпромбанку", які забороняють контрольованому державою банку здійснювати будь-які нові транзакції, пов'язані з енергетикою, що зачіпають американську фінансову систему. 

Угорщина та Словаччина, які мають довгострокові контракти з російським енергетичним гігантом "Газпром", вивчають ці зміни. Заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін відмовився коментувати, коли його запитали, чи продовжить Газпромбанк приймати платежі від європейських клієнтів.

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"Платежі ЄС за енергоресурси через Газпромбанк, швидше за все, стануть неможливими наприкінці 2024 року", - вважають аналітики інвестиційного банку "Сінара".

Санкції включають період згортання транзакцій за участю Газпромбанку до 20 грудня і транзакцій, пов'язаних з нафтогазовим проектом "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії, до 28 червня 2025 року.

Нагадаємо:

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"Газпромбанк" попередив клієнтів, що через санкції США, введені щодо компанії, можливі проблеми в роботі карт платіжної системи UnionPay за кордоном.

США санкції Газпромбанк Росія ЄС
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Економічна правда
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