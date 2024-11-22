Євро впав до мінімуму з 2022 року відносно долара: причини

Євро впав до найнижчого рівня за останні два роки, оскільки трейдери роблять ставку на те, що Європейський центральний банк буде змушений агресивно знижувати процентні ставки, щоб підтримати економіку регіону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Спільна валюта впала більш ніж на 1% до 1,0335 дол, що є найслабшим показником з листопада 2022 року, після того, як дані показали, що ділова активність у двох найбільших економіках блоку скоротилася більше, ніж очікувалося.

Зазначається, що ймовірність зниження ставки на півпункту в наступному місяці підскочила до майже 60% з 15%.

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Євро є однією з найгірших валют у Групі 10 за останні три місяці, оскільки перспектива запровадження жорстких тарифів за президентства Дональда Трампа в США ризикує завдати удару по залежних від експорту економіках регіону. І це в той час, як Німеччина і Франція борються з внутрішніми політичними кризами.

Трейдери зараз роблять ставки на те, що валюта може скотитися до паритету з доларом, що траплялося лише двічі з моменту її запуску в 1999 році.

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Єврозона ризикує отримати ще одну боргову кризу, якщо блок не зможе прискорити зростання, знизити державний борг і усунути політичну невизначеність, попереджає Європейський центральний банк.

Євро впало до мінімуму з кінця червня по відношенню до долара, оскільки інвестори стурбовані можливими митами США, які вдарять по економіці єврозони.