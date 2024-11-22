В Україні сповільнюється промислова інфляція – Держстат

Індекс цін виробників промислової продукції у жовтні становив 0,8%, цей же показник рік до року сповільнився до 24,5%.

Про це повідомляє Держстат.

Зазначається, що у жовтні індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних гуртових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) становив 0,8%, тоді як у вересні він дорівнював 2,2%.

Основним чинником сповільнення промислової інфляції минулого місяця стали ціни на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, які у порівнянні із вереснем знизилися на 0,1%.

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Водночас у річному вимірі ціни на енергоносії збільшилися на 39,0%, що впливає на річний показник промислової інфляції, який у жовтні становив 24,5%.

Найвищим у поточному році залишається індекс цін виробників промислової продукції, зафіксований у червні – 14,0%, після підвищення граничних цін на електроенергію для бізнесу.

Нагадаємо:

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У серпні 2024 року промислова інфляція в Україні становила 31,2% у річному вимірі, що на 2,1 відсотка менше, ніж у липні (33,3%).

Промислова інфляція в Україні сповільнилася до 8,8% у липні порівняно з червнем.