Протягом року ціни на товари та послуги в промисловості зросли на 31,2%

У серпні 2024 року промислова інфляція в Україні становила 31,2% у річному вимірі, що на 2,1 відсотка менше, ніж у липні (33,3%).

Такі дані наводить Державна служба статистики.

Найбільше річне зростання цін зафіксоване в енергетиці (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря) – на 56,2%.

У добувній промисловості індекс зріс на 7,4%, у переробній галузі – на 9,2%. У галузі машинобудування показник зріс на 5,8%.

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Водночас індекс цін споживчих товарів короткострокового споживання зріс на 10,2% у річному вимірі. Тривалого використання - на 5,5%.