Промислова інфляція сповільнилась після досягнення 30-річного рекорду
Промислова інфляція в Україні сповільнилася до 8,8% у липні порівняно з червнем.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Промислова інфляція сповільнилася до 8,8% у липні порівняно з попереднім місяцем, коли вона прискорилася до 30-річного максимуму 14% у місячному вираженні.
Повідомляється, що у річному обчисленні (до липня 2023 року) промислова інфляція прискорилася до 33,3%. Це найвищий річний рівень інфляції з початку 2023 року.
Найбільше ціни виробників у річному вимірі зросли у наступних галузях промисловості:
- Постачання електроенергії, газу, пари (+60,6%)
- Виробництво коксу та нафтопродуктів (+22%)
- Виробництво фармацевтичних продуктів (+21,6%)
- Видобуток сирої нафти та газу (+17%)
- Виробництво харчових продуктів (+14%)
За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, прискорення інфляції продовжує мати енергетичний складник. Це втрати генеруючих потужностей, необхідність імпорту дорожчої електроенергії з ЄС, зростання витрат на альтернативні джерела енергопостачання, зростання цін у видобутку сирої нафти та газу, що збільшує витрати у виробництві нафтопродуктів та коксу.
Зазначається, що загалом драйвером зростання промислової інфляції залишається промпродукція, що реалізується в межах України (+37,2% рік до року), тоді як ціни реалізації промпродукції за межі країни зросли на 8,3% (рік до року), резюмує голова парламентського комітету.
Нагадаємо:
Промислова інфляція в Україні встановила 30-річний рекорд: +14% за місяць. Подорожчання електроенергії у червні збільшило не тільки споживчу, але й промислову інфляцію в Україні.