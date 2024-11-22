Долар уперше з березня 2022 року перевищив 103 рублі на міжнародному ринку

У п’ятницю курс рубля на міжнародному ринку впав до нового мінімуму: долар вперше з березня 2022 року досяг позначки 103,30 рубля, а євро піднявся до 108,38 рубля — найвищого рівня за останні півтора місяця.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

До 10:45 за київським часом долар на спотовому ринку коштував 102,60 рубля, що означає падіння рубля на 1,3%. Євро торгувався за 108,10 рубля.

Експерти пов’язують падіння курсу рубля із загостренням геополітичної напруженості між "Заходом" і Росією.

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Ринкові гравці також продовжують оцінювати наслідки розширення санкцій США щодо одного з найбільших банків РФ, "Газпромбанку", через який останнім часом проходили основні розрахунки за постачальний до Європи російський газ.

Серед інших факторів — зменшення надходження іноземної валюти через продаж російської нафти за рублі та посилення долара на світових ринках.

Нагадаємо:

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Офіційний курс долара Центрального Банку Росії перевищив 100 рублів, вперше з жовтня 2023 року.

Вперше за 2024 рік 1 долар в РФ оцінили у понад 100 рублів.

У жовтні 2023 року під впливом відтоку іноземної валюти та скорочення профіциту рахунку РФ курс долара зріс позначки у 100 рублів.