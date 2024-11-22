Мільярдер зі США планує купити "Північний потік-2" для впливу на РФ у переговорах

Американський мільярдер та фінансист Стівен Лінч звернувся до уряду США з проханням дозволити йому взяти участь в аукціоні за газопровід "Північний потік-2", якщо його виставлять на торги у процесі банкрутства у Швейцарії.

Про це пише Wall Street Journal.

Стівен Лінч, який провів два десятиліття, ведучи бізнес у Москві, тепер хоче придбати газопровід, що з’єднує Росію та Німеччину.

Лінч аргументує перед американськими чиновниками та законодавцями, що володіння США цим газопроводом може дати важелі впливу в мирних переговорах з Росією для завершення війни в Україні, а також слугуватиме довгостроковим інтересам США.

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"Суть у наступному: це унікальна можливість для американців і європейців отримати контроль над європейськими енергетичними ресурсами на решту ери викопного палива," – сказав Лінч в одному з рідкісних інтерв’ю.

Лінч, який проживає в Маямі та є великим спонсором передвиборчої кампанії Дональда Трампа, відомий своїм висловлюванням, що хоче бути "найбагатшою людиною, про яку ніхто не чув". Проте його сміливий план може привернути увагу громадськості до колишнього волонтера Корпусу миру.

Газопровід довжиною 765 миль вважався коштовним активом російської нафто-газової економіки, що з’єднував великі родовища газу з Європою. Його завершили до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, але він так і не почав комерційну діяльність.

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Власником газопроводу є дочірня компанія російського державного газового гіганта "Газпром", яка оголосила про банкрутство у Швейцарії за кілька днів після початку вторгнення. У вересні 2022 року підводні вибухи зруйнували одну з двох ниток газопроводу, друга залишилася неушкодженою, але не використовується.

Нагадаємо:

22 лютого 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".

В ніч на 26 вересня 2022 року диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Про те, що сталося, були повідомлені берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Оператор газопроводу "Північний потік-2" підтвердив дані данського регулятора про те, що розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії.