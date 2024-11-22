Ціна Bitcoin вперше впритул наблизилася до позначки 100 тисяч доларів

Курс криптовалюти Bitcoin продовжує своє зростання, подолавши поріг в 99 тисяч доларів.

Про це повідомляє CoinMarketCap.

Зараз ціна Bitcoin торгується на рівні 99,448 доларів.

У 2024 році ціна криптоактиву зросла більш ніж удвічі, а за два тижні після обрання Трампа наступним президентом США, він зросла приблизно на 40%.

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Нагадаємо:

Курс Bitcoin наблизився до позначки 100 000 дол, оскільки інвестори роблять ставку на те, що більш дружній регуляторний підхід США до криптовалют при новообраному президенті Дональді Трампі відкриє еру буму для цього класу активів.

Bitcoin піднявся до рекордного рівня вище 94 000 дол, оскільки повідомлення про те, що компанія Дональда Трампа веде переговори про купівлю криптовалютної компанії Bakkt, додало надії на сприятливий режим для криптовалют.

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