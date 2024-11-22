Нафта продовжує тижневе зростання на занепокоєнні через ескалацію війни в Україні

Ціни на нафту продовжили зростання в п'ятницю, прямуючи до тижневого зростання більш ніж на 4%, оскільки війна в Україні посилилася, а Володимир Путін попередив про глобальний конфлікт.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 10 центів, або на 0,1%, до 74,33 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 13 центів, або на 0,2%, до 70,23 долара за барель.

Обидва контракти підскочили на 2% в четвер і мають намір досягти максимуму в 4% на цьому тижні, що є найсильнішим тижневим показником з кінця вересня, оскільки Москва посилила свій наступ на Україну після того, як США і Великобританія дозволили Києву завдати удару по Росії своєю зброєю.

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У четвер Путін заявив, що випустив балістичну ракету по Україні, і попередив про глобальний конфлікт, що підвищує ризик перебоїв у постачанні нафти від одного з найбільших світових виробників.

Цього місяця Росія заявила, що видобуває близько 9 мільйонів барелів нафти на день, навіть попри скорочення видобутку після заборони імпорту, пов'язаної з її вторгненням в Україну, і обмеження поставок групою країн-виробників ОПЕК+.

Україна використовувала безпілотники для нанесення ударів по російській нафтовій інфраструктурі, в тому числі в червні, коли вона застосувала ударні безпілотники дальнього радіусу дії, щоб завдати удару по чотирьох російських нафтопереробних заводах.

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Нагадаємо:

З 13 листопада через поломку виробничі процеси зупинив НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) - четвертий у країні за обсягами переробки нафти і другий за випуском автомобільного бензину.

Обсяг потужностей первинної переробки нафти, що простоюють на нафтопереробних заводах Росії, в листопаді збільшився на 0,62 млн тонн (+34,4%) до колишнього плану, до 2,42 млн тонн.