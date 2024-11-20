Постачання газу РФ до ЄС через Україну стабільне попри конфлікт "Газпрому" – Reuters

Експорт російського газу в Європу через Україну в середу, 20 жовтня, був стабільним, свідчать дані підконтрольного Кремлю "Газпрому", причому потоки в Австрію зі Словаччини також не змінилися.

Про це повідомляє Reuters.

У суботу, 16 жовтня, "Газпром" припинив постачання газу австрійській OMV через контрактну суперечку, повідомила віденська компанія, в той час як "Газпром" цього не коментує.

Куди були перенаправлені обсяги газу, призначені для OMV, незрозуміло.

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Словацька державна компанія SPP заявила, що продовжує отримувати газ з Росії, і припустила, що інші купують більше, оскільки в Європі все ще існує "великий інтерес" до російського газу.

Газпром заявив, що в середу відправить 42,4 мільйона кубометрів газу в Європу через Україну, стільки ж, скільки і у вівторок.

Запити, на постачання газу до Австрії зі Словаччини були стабільними порівняно з рівнем вівторка, приблизно на 13% нижче рівня, який спостерігався до того, як Росія припинила постачання газу компанії OMV. Заявки на поставки до Чехії зі Словаччини відповідали рівням цього місяця.

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Нагадаємо:

Російський газовий гігант "Газпром" повідомив, що у вівторок направить 42,4 мільйона кубометрів газу до Європи через Україну — Австрія все ще отримує російський газ.

Російський "Газпром" припинив постачання газу австрійській енергетичній компанії OMV через кілька годин після того, як Відень заявив, що Росія попередила, що перекриє потоки.