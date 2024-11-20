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Постачання газу РФ до ЄС через Україну стабільне попри конфлікт "Газпрому" – Reuters

Середа, 20 листопада 2024, 12:56 - Олексій Артемчук

Експорт російського газу в Європу через Україну в середу, 20 жовтня, був стабільним, свідчать дані підконтрольного Кремлю "Газпрому", причому потоки в Австрію зі Словаччини також не змінилися.

Про це повідомляє Reuters.

У суботу, 16 жовтня, "Газпром" припинив постачання газу австрійській OMV через контрактну суперечку, повідомила віденська компанія, в той час як "Газпром" цього не коментує.

Куди були перенаправлені обсяги газу, призначені для OMV, незрозуміло.

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Словацька державна компанія SPP заявила, що продовжує отримувати газ з Росії, і припустила, що інші купують більше, оскільки в Європі все ще існує "великий інтерес" до російського газу.

Газпром заявив, що в середу відправить 42,4 мільйона кубометрів газу в Європу через Україну, стільки ж, скільки і у вівторок.

Запити, на постачання газу до Австрії зі Словаччини були стабільними порівняно з рівнем вівторка, приблизно на 13% нижче рівня, який спостерігався до того, як Росія припинила постачання газу компанії OMV. Заявки на поставки до Чехії зі Словаччини відповідали рівням цього місяця.

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Нагадаємо:

Російський газовий гігант "Газпром" повідомив, що у вівторок направить 42,4 мільйона кубометрів газу до Європи через Україну — Австрія все ще отримує російський газ.

Російський "Газпром" припинив постачання газу австрійській енергетичній компанії OMV через кілька годин після того, як Відень заявив, що Росія попередила, що перекриє потоки.

РФ ЄС газ Україна Газпром
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