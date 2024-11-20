Енергетики скасували відключення світла у 9 областях України

НЕК "Укренерго" вранці середи скасувала розпорядження про застосування графіків погодинних відключень у низці областей.

Про це повідомляють оператори системи розподілу (ОСР), пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з моніторингом "Енергореформи", станом на середу про скасування графіків повідомили оператори Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Рівненської, Волинської областей, де графіки не застосовували в понеділок і вівторок.

Крім того, відключення світла скасували у Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

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Нагадаємо:

Після 3 днів "блекауту" Одеська область з середи 20 листопада повертається до графіків стабілізаційних відключень світла.

У середу 20 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 6:00 до 22:00.

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