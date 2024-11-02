За добу енергетики відновили живлення для понад чверті мільйона споживачів

За добу енергетики відновили живлення для понад 381 тисячі споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілів та бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За добу енергетики відновили живлення для 381 424 споживачі після результатів бойових дій.

У Міненерго зазначають, що енергосистема країни залишається збалансованою, але пошкоджена інфраструктура ускладнює роботу енергосистеми.

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"Закликаємо споживачів раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00. Це допомагає енергетикам тримати систему в більш стабільному стані", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Українці можуть пройти зиму без планових відключень світла, якщо об'єкти енергетики вдасться захистити від обстрілів.

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В "Укренерго" зазначили, що станом на 1 листопада підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає.