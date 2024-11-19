У ДТЕК розповіли про погодинні відключення на середу у Києві та 2-х областях

ДТЕК повідомила деталі про стабілізаційні відключення на 20 листопада у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Київ

1 група

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Світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00

2 група

Світло буде відсутнє з 16:00 до 20:00

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3 група

Світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00

4 група

Світло буде відсутнє з 19:00 до 23:00

5 група

Світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00

6 група без відключень

Київщина

1 група

Світло буде відсутнє з 15:00 до 19:00

2 група

Світло буде відсутнє з 06:00 до 10:00

3 група

Світло буде відсутнє з 18:00 до 23:00

4 група

Світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00

5 група без відключень

6 група

Світло буде відсутнє з 12:00 до 16:00

Дніпропетровщина

1 група

Світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00

2 група

Світло буде відсутнє з 16:00 до 20:00

3 група

Світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00

4 група

Світло буде відсутнє з 19:00 до 23:00

5 група

Світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00

6 група без відключень

Знайти, до якої групи відноситься той чи інший будинок, можна, наприклад, у застосунку "Київ цифровий" чи на сайтах регіональних електромереж.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла