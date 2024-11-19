У ДТЕК розповіли про погодинні відключення на середу у Києві та 2-х областях
ДТЕК повідомила деталі про стабілізаційні відключення на 20 листопада у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Київ
1 група
Світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00
2 група
Світло буде відсутнє з 16:00 до 20:00
3 група
Світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00
4 група
Світло буде відсутнє з 19:00 до 23:00
5 група
Світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00
6 група без відключень
Київщина
1 група
Світло буде відсутнє з 15:00 до 19:00
2 група
Світло буде відсутнє з 06:00 до 10:00
3 група
Світло буде відсутнє з 18:00 до 23:00
4 група
Світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00
5 група без відключень
6 група
Світло буде відсутнє з 12:00 до 16:00
Дніпропетровщина
1 група
Світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00
2 група
Світло буде відсутнє з 16:00 до 20:00
3 група
Світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00
4 група
Світло буде відсутнє з 19:00 до 23:00
5 група
Світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00
6 група без відключень
Знайти, до якої групи відноситься той чи інший будинок, можна, наприклад, у застосунку "Київ цифровий" чи на сайтах регіональних електромереж.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла