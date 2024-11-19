Китай обіцяє відкрити ринки для іноземців та підтримати Гонконг

Пекін заявив керівникам Уолл-стріт, що він буде продовжувати реформи ринку капіталу і відкривати свій фінансовий сектор для іноземців, одночасно підтримуючи Гонконг у зміцненні його репутації як глобального фінансового центру.

Про це повідомляє Reuters.

Обіцянка китайських політиків на Глобальному інвестиційному саміті фінансових лідерів з'явилася на тлі зростаючої геополітичної напруженості після обрання Дональда Трампа наступним президентом США та дестабілізуючого уповільнення другої за величиною економіки світу.

Голова Китайської комісії з регулювання ринку цінних паперів (CSRC) У Цін додав, що Китай усуне інвестиційні бар'єри та запровадить заходи підтримки, одночасно поглиблюючи реформи ринку капіталу.

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Віцепрем'єр-міністр Китаю Хе Ліфен заявив, що Пекін також підтримає більше високоякісних підприємств з Китаю для розміщення та випуску облігацій у Гонконзі, пропонуючи підтримку місту.

В 2024 році в Гонконзі було зареєстровано лістингів на суму 9,1 млрд дол порівняно з 5,88 млрд дол у 2023 році. Попри зростання, обсяги емісії залишаються далекими від пікового показника 2020 року, який становив 51,6 млрд дол.

Уповільнення темпів укладання угод спонукало західні та китайські фінансові компанії скоротити сотні робочих місць у сфері інвестиційного банкінгу за останні два роки. Деякі міжнародні юридичні фірми також скоротили або припинили свою діяльність у регіоні Великого Китаю.

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Нагадаємо:

Економіка Китаю набрала обертів у жовтні, причому перші показники вказують на відновлення після того, як уряд почав впроваджувати заходи стимулювання наприкінці вересня.

Китай представив борговий пакет на 10 трлн юанів (1,40 трлн дол), щоб полегшити фінансові труднощі місцевих органів влади та стабілізувати слабке економічне зростання.