За час великої війни до бюджету залучили майже 1,4 трильйона через випуск ОВДП

За 1000 днів повномасштабного вторгнення через випуск облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) до державного бюджету залучили 1,36 трлн грн (36,8 млрд доларів США) в еквіваленті.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

У Мінфіні зазначали, що за цей період інвестиції від фізичних осіб збільшились у 2,8 раза – з 25,5 млрд грн в обігу на 24 лютого 2022 року до 72,61 млрд грн на 19 листопада 2024 року.

Мінфін

Кошти спрямовують на фінансові потреби держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.

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На фізичних осіб припадає понад 4% портфеля ОВДП порівняно з 2,5% на початку повномасштабного вторгнення. Середньозважена дохідність ОВДП за перші 10 місяців 2024 року становила 16,05%.

З початку 2014 року обсяги інвестицій громадян в ОВДП зросли у більш ніж 600 разів.

Купити українські облігації можна у 25 країнах, а з вересня 2023 року ринок ОВДП став доступним для іноземних фізичних осіб дистанційно. Найбільша кількість іноземних роздрібних інвесторів в українські ОВДП з Японії, Німеччини та США.

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів 5 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 21,46 мільярда гривень. У жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій – 106,9 млрд в еквіваленті, з яких 82,8 млрд становили військові облігації.