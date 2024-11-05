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Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд: яка дохідність

Вівторок, 5 листопада 2024, 20:40 - Артур Крижний

Міністерство фінансів 5 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 21,46 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 21,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

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  • 5 млрд грн під 15,20% з погашенням через 1,5 року; 
  • 5,1 млрд грн під 13,95% з погашенням через 2 роки; 
  • 5,06 млрд грн під 16,20% з погашенням через 2,4 року;
  • 5,2 млрд грн під 15,02% з погашенням через 3 року;
  • 977 млн грн під 16,80% з погашенням через 3,3 роки.

Нагадаємо:

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - липень 2024 року становили 873,2 млрд грн, з них 32% надійшло від розміщення ОВДП.

Мінфін ОВДП
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Економічна правда
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