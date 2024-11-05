Мінфін у жовтні залучив рекордну суму від випуску держоблігацій

У жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій – 106,9 млрд в еквіваленті, з яких 82,8 млрд становили військові облігації.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

З початку 2024 року обсяг залучених через ОВДП грошей сягнув майже 500 млрд, а за весь період воєнного стану перевищив 1,3 трлн. Показник рефінансування за січень – жовтень 2024 року поліпшився до 158% проти 145% за аналогічний період минулого року.

Гроші спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.

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Станом на 1 листопада, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,76 трлн. Основними власниками залишаються комерційні банки (46,7%) та НБУ (38,5%). Менші частки належать юридичним особам (8,4%), фізичним особам (4%), нерезидентам (1,3%) та іншим учасникам ринку.

Дохідність гривневих ОВДП у жовтні становила 15,6%, а доларових – 4,62%.

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У серпні 2024 року Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій 29,1 млрд грн, частка фізосіб вже сягає 4%.