Компанія Трампа веде переговори про купівлю майданчика для торгівлі криптовалютами

Соціальна мережа Дональда Трампа (TMTG) веде переговори про купівлю Bakkt, майданчика для торгівлі криптовалютою, оскільки вона прагне вийти за рамки онлайн-спілкування.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія новообраного президента США Трампа, в якій він пообіцяв зберегти свою 53% частку, наближається до купівлі всіх акцій Bakkt.

Зазначається, що ринкова капіталізація Bakkt становила трохи більше 150 млн дол.

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TMTG, яка управляє Truth Social, стала однією з найбільш активно торгованих акцій США після перемоги Трампа на виборах, оскільки роздрібні інвестори намагаються заробити на її часто нестабільних торгових рухах.

Хоча цього року TMTG отримала лише 2,6 млн дол прибутку, її капітал оцінюється в 6 млрд дол, що дає її керівництву цінну валюту для купівлі інших компаній.

Акції Bakkt злетіли на 162% після повідомлення про переговори. Акції TMTG виросли приблизно на 16,7%.

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Нагадаємо:

Bitcoin оновив історичний максимум ціни і сягнув піка у $82394 на очікуваннях сприятливої регуляції після обрання Дональда Трампа президентом США та прихильників криптовалют до Конгресу.

Bitcoin на короткий час злетів вище 93 тисяч доларів, оскільки очікування подальшого зниження процентних ставок Федеральним резервом додали імпульсу.

Акції Trump Media & Technology Group зросли після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру продавати свою частку в компанії, яка володіє його соціальною мережею Truth Social.