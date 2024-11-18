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Більшість українців не витрачають національний кешбек, в Мінекономіки назвали причини

Понеділок, 18 листопада 2024, 19:27 - Олексій Артемчук

Понад пів мільйона українців поки тримають на рахунках нараховані їм гроші національного кешбеку. Витратили гроші приблизно 120 000 українців.

Про це повідомляє Мінекономіки.

У міністерстві пояснюють слабку активність у використанні грошей невеликими сумами накопиченого кешбеку. Українці отримали поки що лише одну виплату кешбеку — за вересень. Це всього 37,2 млн грн, або в середньому 57,5 грн на людину.

Приблизно половина українців витратили гроші кешбеку на поповнення мобільного, 35% сплатили комуналку, інші розрахувалися за інтернет, транспорт та послуги харчування.

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За жовтень українці накопичили вже втричі більше кешбеку за купівлю українських товарів – приблизно 125 млн грн. Обсяг накопичених коштів за першу половину листопада вже перевищив показники жовтня. 

Повідомляється, що виплата кешбеку за жовтень буде наприкінці листопада, за листопад – наприкінці грудня. Кешбек за грудень українці отримають у лютому 2025 року.

Станом на середину листопада 3,8 млн громадян відкрили 4,2 млн карток "Національний кешбек" у 13 банках. Однак активували ці карти в Дії лише 2,5 млн українців. Для отримання кешбеку активація картки для виплат Дії обов'язкова.

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Кешбек у розмірі 10% нараховується на понад 320 000 українських товарів від 1580 виробників.

Відповідно до поточних умов програми, витратити кошти національного кешбеку можна лише на послуги.

Читайте також: Нова програма від держави: що таке "Національний кешбек" та як він працює

Нагадаємо:

Загальна сума кешбеку, нарахованого українцям за жовтень, становить 125 млн грн. Це втричі більше, ніж у вересні. 

Мінекономіки
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