В Україні дешевшають овочі, зокрема картопля, а фрукти – переважно дорожчають

Огірки, картопля та цибуля впали в ціні, а яблука та груші – зросли.

Про це повідомляє EastFruit.

Гуртові ціни на ріпчасту цибулю наразі стартують з 10 грн, а не 13 грн, як тиждень тому. Така сама ситуація і з картоплею – нижня цінова межа впала з 22 до 20 грн.

Крім того, вперше за півтора місяця подешевшали огірки. Овоч віддають за 90-110 грн/кг, хоча тижнем раніше він коштував 100-125 грн/кг. Дешевше, ніж тижнем раніше, учасники продавали гарбуз – 15-10 грн/кг, хоча тижнем раніше гуртові ціни були на рівні 17-25 грн/кг.

Реклама:

Пекінська капуста подорожчала з 30-35 до 38-40 грн/кг, а цвітна подешевшала з 90-110 до 70-100 грн/кг.

У сегменті зелені знизилися ціни на кріп – з 120-170 до 100-150 грн/кг і салат – з 50-110 до 40-80 грн/кг.

Фруктово-ягідний сегмент відзначився падінням цін на апельсини – з 75-80 до 50-75 грн/кг, і лимон – з 60-75 до 53-60 грн/кг.

Реклама:

Водночас яблука подорожчали з 20-30 до 20-35 грн/кг. Таку саму тенденцію наслідують ціни на грушу. Вони піднялися з 55-85 до 75-85 грн/кг.

Читайте також: Урожай менший, а доходи більші. Особливості жнив 2024 року

Картопля подорожчала на 200%. Чому в Україні ростуть ціни на овочі і що буде далі?

Нагадаємо:

В Україні вперше за півтора місяця спостерігається суттєве зниження цін на тепличні огірки.