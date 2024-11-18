США розглядають введення санкцій проти держбанку РФ, який має доступ до SWIFT

США розглядають можливість введення санкцій проти великого державного банку Росії – "Газпромбанку", який досі має доступ до міжнародної системи SWIFT і валютних розрахунків.

Про це повідомляє Nikkei, пише Liga.net.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає питання про внесення "Газпромбанку" до санкційних списків. Цей банк, третій за величиною активів у Росії, служить основним фінансовим хабом для розрахунків за російський газ із Європою.

Передбачається, що нові санкції можуть позбавити Газпромбанк можливості проводити операції з фінансовими установами США.

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Рішення щодо санкцій очікується до кінця листопада, і про це вже проінформовані партнери США по G7.

"Газпромбанк", третина якого належить "Газпрому", а ще 40% – його пенсійному фонду, досі не потрапляв під жорсткі західні обмеження.

У США йому заборонено залучати капітал на борговому ринку, але на його дочірні компанії та топменеджерів уже накладено санкції.

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Нагадаємо:

У 2022 році Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Санкції включали приблизно 2600 візових обмежень для російських та білоруських чиновників, а також перші санкції проти керівників "Газпромбанку".

Ексголова МЗС України Дмитро Кулеба у червні 2022 року закликав партнерів відключити від SWIFT російський "Газпромбанк".

Російський "Газпромбанк" із 27 січня 2023 року припинив транскордонні перекази в доларах США.