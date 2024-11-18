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Греція вшосте блокує перевалку нафти з Росії біля своїх берегів 

Понеділок, 18 листопада 2024, 14:07 - Олексій Артемчук

ВМС Греції ще на чотири місяці продовжили серію військово-морських навчань у Лаконійській затоці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Військові навчання мали завершитися 15 листопада, але тепер триватимуть до середини березня – більш як десять місяців після їх початку.

Зазначається, що Лаконійська затока стала одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використовували для обходу санкцій Європейського Союзу проти РФ. У травні Греція заявила про проведення військово-морських навчань у регіоні, заборонивши захід комерційних судів.

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Раніше уряд Греції стверджував, що навчання спрямовані на припинення перевезень вантажів, які, на думку міжнародних органів нагляду за судноплавством, є ризиком для безпеки на морі.

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Нагадаємо:

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Цього тижня грецький військово-морський флот продовжив дію рекомендацій, які фактично запобігають перекачуванню російської нафти з судна на судно біля берегів Греції.

Панамська морська адміністрація (AMP) позбавить свого прапора чотири судна російського тіньового флоту, що потрапили під санкції США.

Греція Росія нафта
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