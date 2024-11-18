"Нова пошта" не купила б "Укрпошту” на приватизації навіть за 1 долар – Климов
Співзасновник групи Nova Вячеслав Климов заявив, що його компанія не стала б брати участь у приватизації "Укрпошти".
Про це він повідомив в інтерв’ю ЕП.
На його переконання, всі державні компанії мають бути приватизовані, бо держава - це вкрай неефективний власник. Щобільше, за словами Климова, приватизувати держпідприємства треба не заради прибутку, а щоб позбутися – за 1 долар.
"Чи будемо ми учасниками такої приватизації "Укрпошти"? Думаю, що ні", - заявив Климов.
Він пояснив, що у своїй стратегії група Nova "не грає" в M&A (Mergers and Acquisitions – процес поглинання інших компаній або об’єднання), а фокусується на вирощуванні бізнеси власноруч.
"M&A – це складно: треба інтегрувати операції та корпоративні культури двох бізнесів. Я не знаю, як інтегрувати стару державну компанію в нашу здорову інноваційну клієнтоцентричну культуру. Тому навряд чи ми будемо учасниками такого процесу", - додав Климов.
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Нагадаємо:
Співзасновник групи Nova Вячеслав Климов заявив, що "Нова пошта" всередині України по відправленнях виграла конкурентну боротьбу з "Укрпоштою".
Компанія "Нова пошта" в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.