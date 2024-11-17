Графіки відключень світла у понеділок діятимуть по всій країні
У понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомили в "Укренерго".
Підкреслюється, що з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.
Причина тимчасового повернення обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки у неділю.
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.Реклама:
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло