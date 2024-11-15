Єврокомісія підвищила прогноз щодо ціни газу в Європі

Єврокомісія підвищила очікування щодо вартості газу в Європі цього року на 9,7%, а 2025 року – на 14,4%.

Про це йдеться в осінньому прогнозі Єврокомісії, повідомляє галузеве видання enkorr.

Так, цього року прогнозується вартість газу на рівні $380 за тис. кубометрів, а наступного – $445 за тис. кубів.

Навесні очікувалося, що цього року газ у Європі коштуватиме 30,9 євро за мегават-годину, а 2025-го - 34,8 євро.

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При цьому 2026 року прогнозується деяке зниження ціни - до майже $390 за тис. кубів.

Прогнози наводяться щодо газових ф'ючерсів за індексом TTF з лондонської біржі ICE.

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Європейські ціни на газ піднялися до найвищого рівня за рік на тлі попереджень про можливі перебої з постачанням з боку Росії.