Єврокомісія підвищила прогноз щодо ціни газу в Європі
П'ятниця, 15 листопада 2024, 18:48 -
Єврокомісія підвищила очікування щодо вартості газу в Європі цього року на 9,7%, а 2025 року – на 14,4%.
Про це йдеться в осінньому прогнозі Єврокомісії, повідомляє галузеве видання enkorr.
Так, цього року прогнозується вартість газу на рівні $380 за тис. кубометрів, а наступного – $445 за тис. кубів.
Навесні очікувалося, що цього року газ у Європі коштуватиме 30,9 євро за мегават-годину, а 2025-го - 34,8 євро.
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При цьому 2026 року прогнозується деяке зниження ціни - до майже $390 за тис. кубів.
Прогнози наводяться щодо газових ф'ючерсів за індексом TTF з лондонської біржі ICE.
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