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В Австрії кажуть, що "Газпром" попередив про припинення поставок газу

П'ятниця, 15 листопада 2024, 19:10 - Олексій Артемчук, Європейська правда

Австрійська газова компанія OMV заявила, що російський "Газпром" повідомив її про припинення поставок із суботи, 16 листопада.

Про це йдеться в повідомленні компанії, яке цитує "Європейська правда".

Як зазначили в OMV, російський "Газпром" заявив про "призупинення – і, таким чином, скорочення до 0% – постачання природного газу" з 06:00 16 листопада.

Припинення відбулося після заяви австрійської енергетичної компанії, що вона припиняє платежі "Газпрому" для відшкодування арбітражної винагороди в розмірі 230 мільйонів євро.

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Поставки російського газу до Австрії припиняються якраз у період зниження температури та початку опалювального сезону.

В OMV раніше прогнозували подібний варіант і запевняли, що диверсифікували постачання газу за допомогою неросійських джерел, а також додаткових потужностей.

Тим часом напередодні розмови про припинення поставок газу з Росії до Австрії призвели до зростання цін на блакитне паливо у Європі.

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Австрія Газпром
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