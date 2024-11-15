Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП єврозони на 2025 рік до 1,3%

Економіка єврозони в 2025 році року зростатиме слабше, ніж прогнозувалося раніше, – на 1,3%.

Про це повідомляє Єврокомісія.

Очікується, що економіка єврозони зросте лише на 0,8% у 2024 році (прогноз залишися незмінним), водночас у 2025-му – зросте на 1,3% (очікувалось зростання на 1,4%), а у 2026-му – на 1,6%.

В ЄК очікують, що загальна інфляція в єврозоні знизиться більш ніж удвічі у 2024 році: з 5,4% у 2023 році до 2,4%, а потім почне знижуватися поступово – до 2,1% у 2025 році та 1,9% у 2026 році.

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Прогнозується, що дефіцит бюджету ЄС у 2024 році скоротиться приблизно на 0,4 п. п. до 3,1% ВВП коштом непередбачених доходів та зусиль щодо фіскальної консолідації.

У 2025 році дефіцит, за прогнозами, скоротиться незначно, до 3,0%, оскільки подальше бюджетне обмеження компенсується дефіцитом доходів. У 2026-му позитивна економічна динаміка має додатково скоротити дефіцит до 2,9%.

У єврозоні дефіцит, як прогнозується, поступово скоротиться з 3,0% ВВП у 2024 році до 2,8% у 2026 році.

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Згідно із прогнозом ЄК, економічні перспективи ЄС залишаються вкрай невизначеними, а ризики значною мірою зміщені у бік погіршення. Зокрема, війна Росії проти України, і загострення конфлікту на Близькому Сході підживлюють геополітичні ризики і вразливість європейської енергетичної безпеки, що зберігається.

Подальше посилення протекціоністських заходів з боку торгових партнерів може чинити тиск на світову торгівлю, що негативно позначиться на економіці ЄС, очікує Єврокомісія.

На внутрішньому фронті невизначеність політики та структурні проблеми у виробничому секторі можуть спричинити подальші втрати конкурентоспроможності та чинити тиск на зростання та ринок праці.

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Якщо обраний президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку вдарити по європейському імпорту митами, Угорщина відчує наслідки "в геометричній прогресії" через свої торгівельні зв'язки з Німеччиною.

Європа продовжує купувати російський газ на мільярди євро і навіть збільшує постачання, що є ознакою того, що континент все ще не може жити без енергоносія РФ.