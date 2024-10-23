Європа не може позбутися залежності від газу РФ і навіть збільшила постачання – експерт

Європа продовжує купувати російський газ на мільярди євро і навіть збільшує постачання, що є ознакою того, що континент все ще не може жити без енергоносія РФ.

Таку думку висловив оглядач Bloomberg Opinion Хав'єр Блас, який висвітлює теми енергетики та товарних ринків.

Він зазначив, що абсурдним виглядає те, що газ РФ надходить до континенту через український газопровід, а Київ стягує з Москви плату за транзит, яку Кремль справно сплачує, навіть під час війни.

Ця сюрреалістична ситуація, яка суперечить політичним реаліям, є ознакою того, що Європа не може жити без російського газу, пише експерт.

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Блас каже, що Європа справді стала значно менш залежною від російського газу, ніж раніше. До великої війни Росія забезпечувала 45% європейського імпорту газу, а минулого 2023 року її частка на ринку впала до 15%.

"Однак насторожує те, що скорочення зупинилося, і залежність знову почала трохи зростати. Цього року Росія забезпечила близько 20% всього імпорту газу в Європу", - зазначив він.

Він підкреслив, що з огляду на ситуацію доводиться визнати те, що Європа таким чином фінансує обидві сторони війни - континент платить Росії за газ, кошти з якого використовують у війні проти України. Водночас Європа фінансує Україну, щоб зупинити Росію.

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Справжня залежність європейського енергетичного ринку від російського газу буде перевірена, коли на початку 2025 року закінчиться контракт на постачання газу РФ через українську ГТС. Ймовірно, угода не буде продовжена в її поточному вигляді, оскільки Київ, цілком зрозуміло, відмовляється сідати за стіл переговорів з Москвою.

Однак, за словами Бласа, тривають спроби продовжити угоду або укласти нову, політично прийнятну, яка фактично відображатиме сучасні реалії.

Український трубопровід є життєво важливим для Східної та Центральної Європи, особливо для Словаччини та Австрії. Італія, Чехія та Угорщина також отримують частину обсягів газу.

Для збереження постачання газу через Україну розглядається варіант із залученням Азербайджану, але проблема в тому, що Азербайджан вже постачає стільки газу, скільки може. Щоб забезпечити додаткові обсяги для Європи, йому доведеться обмінювати газ із Росією. Це найменш шкідливий, якщо Європа не хоче повністю припинити постачання.

Єврокомісар Кадрі Сімсон заявила, що ЄС може жити без російського газу, але це політичне рішення є ризикованим. Залежність від російського газу — це дійсно небезпека, адже Кремль використовує газ як дипломатичний важіль. Проте відмова від російських постачань може спричинити економічні втрати для Європи.

Ціни на газ вже зросли до понад 40 євро за мегават-годину, що є найвищим показником за останні 10 місяців. Тому Європі потрібно діяти обережно, щоб уникнути подальшого стрибка цін.

Особливу роль відіграє імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ), який надходить морем. Країни Європи, зокрема Іспанія, Франція та Бельгія, продовжують купувати великі обсяги російського ЗПГ, хоча на це звикли не звертати увагу.

"Вартість повного припинення використання газу зараз (для Європи - ЕП) занадто висока: ціни різко зростуть. Економічно та політично це звучить правильно. Морально це, звісно, огидно", - зазначив Блас.

Експерт стверджує, що європейські політики могли б стимулювати регіональні постачання, але відбувається протилежне. Поки Європа продовжує купувати російську продукцію, місцеві політики займаються критикою газової промисловості в Північному морі.

"У будь-якому випадку, внутрішні поставки не допоможуть цієї зими, оскільки на це потрібен час. Те ж саме стосується і збільшення відновлюваних джерел енергії", - додав він.