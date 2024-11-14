Центральна Європа відчує вплив будь-якого тарифного удару США по Німеччині – Reuters

Якщо обраний президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку вдарити по європейському імпорту митами, Угорщина відчує наслідки "в геометричній прогресії" через свої торгівельні зв'язки з Німеччиною.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Німеччина постраждає від будь-яких мит США більше, ніж інші члени єврозони, що матиме негативний вплив на Центральну Європу, враховуючи її глибокі торгівельні зв'язки.

Особливо це стосується автомобільного сектору, оскільки регіон відправляє від 20% до 30% свого експорту до Німеччини.

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Результати виборів у США створили нові ризики для найбільшої економіки Європи, стагнація якої підірвала перспективи відновлення в залежній від експорту Центральній Європі, заявив президент Німецько-Угорської промислово-торговельної палати Андраш Савос.

Експорт німецьких автомобілів до США у 2023 році становив 23,41 мільярда євро порівняно з експортом автомобілів на суму 18,92 мільярда євро до Німеччини з Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Читайте детальніше: Американці вибрали Трампа. Що це означає для економіки США і світу?

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Нагадаємо:

Німеччина найбільше програє, якщо Трамп спричинить торгівельну війну між США та Європою, а промислова міць Німеччини, якій раніше заздрили, потенційно може перетворитися на гостру вразливість.