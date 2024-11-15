Unilever майже вдвічі зменшив заплановані скорочення персоналу

Британська група Unilever, що є одним зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії, переглянула плани щодо масштабного скорочення працівників.

Про це повідомляє Reuters.

Голова Європейської виробничої ради Unilever (UEWC) Герман Зоггеберг повідомив, що у жовтні вдалося досягти угоди, що передбачає скорочення приблизно 1700 робочих місць у Європі замість очікуваних 3200.

UEWC розкритикувала ідею великого скорочення, заявивши, що реорганізація бізнесу з виробництва морозива могла б бути успішно здійснена всередині Unilever.

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За словами Зоггеберга, на європейському підприємстві Unilever із виробництва морозива буде створено близько 1000 додаткових робочих місць, насамперед для працівників, які постраждали від скорочень у решті підрозділів Unilever.

Очікується, що виділення бізнесу з виробництва морозива завершиться до кінця 2025 року.

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Британський конгломерат Unilever, що виробляє побутову хімію та харчові продукти, заявив про свій вихід з ринку РФ.

Один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії Unilever оголосив, що відокремить свій підрозділ з виробництва морозива, в якому працюють такі популярні бренди, як Magnum і Ben & Jerry's, в окрему компанію.