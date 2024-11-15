Бюджетна підтримка України перевищила 100 мільярдів доларів: Мінфін назвав головних донорів

Від початку повномасштабного вторгнення зовнішня бюджетна підтримка України сягнула 100,8 млрд доларів. Серед головних донорів: США та Європейський Союз.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

У 2022 році Україна отримала 31,1 млрд доларів, у 2023 році – 42,5 млрд доларів, цьогоріч – 27,2 млрд доларів.

Головними донорами стали:

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Євросоюз – 40,5 млрд доларів;

США – 28,2 млрд доларів;

МВФ – 11,4 млрд доларів;

Японія – 6,3 млрд доларів;

Канада – 5,4 млрд доларів.

У міністерстві зазначили, що найбільші п'ять партнерів за фінансовою підтримкою надали Україні разом понад 90% від усіх залучених коштів.

Більше 30 мільярдів доларів або понад 33% від загального обсягу – це гранти. Тобто кожен третій долар партнери надали на безповоротній основі, пояснили в Мінфіні.

Найбільше коштів у формі грантів Україна отримала від США та Європейського Союзу. Також значну підтримку на безповоротній основі надали Німеччина, Японія та Норвегія.

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Іншу частину зовнішнього фінансування Україна отримала на пільгових умовах, зокрема, зокрема фінансову допомога від ЄС, яку надали у 2023 році. Вона передбачає компенсацію видатків на обслуговування за позикою країнами ЄС..

Інструмент Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки теж включає близько 2 млрд євро на покриття відсотків кредиту від Європейського Союзу.

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Нагадаємо:

Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У травні Рада Європейського Союзу ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

План для Ukraine Facility передбачає 69 реформ, за які відповідають понад 150 квартальних індикаторів виконання та 16 інвестиційних індикаторів. У третьому кварталі Україна виконала вісім з девʼяти індикаторів.

У середині листопада Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми підтримки Ukraine Facility.